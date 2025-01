Dan toch een WK voor Wout van Aert? Hij geeft kristalhelder antwoord

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel rijdt dit seizoen nog drie crossen, met afsluitend het WK in Liévin. De Nederlander heeft daar ook een stevig doel van gemaakt om zijn zevende wereldtitel te pakken. De enige die hem van de titel zou kunnen houden is Wout van Aert, maar die rijdt niet. Is er twijfel gekomen?

Pas op 25 januari in Maasmechelen staat Van der Poel nog eens aan de start, dan staat er na Loenhout een tweede duel met Wout van Aert op het programma. Een week later zal er geen duel zijn op het WK in Liévin. Geen twijfel Of toch? Wout van Aert werd nog een keertje de vraag gesteld, maar blijft formeel bij Wielerflits: "Nee, twijfelen doe ik eigenlijk niet. Ik maak graag een planning en wijk daar niet graag van af als het niet hoeft." "Ik snap de commotie errond niet echt, al snap ik dat de supporters me er graag bij zouden willen. Zelf vind ik het ook wel jammer, zeker nu ik een paar crossen heb gereden." Alles op het voorjaar "Ik hoop zeker ooit nog eens terug te keren, maar ik denk dat iedereen wel snapt dat ik een heel druk jaar tegemoet zal gaan." "Daar wil ik nu op focussen. Het WK veldrijden toch nog rijden? Dat is echt uitgesloten", liet Wout van Aert er geen twijfel over bestaan. De focus zal dus liggen op het voorjaar bij de Belg.