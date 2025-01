Jonas Vingegaard is oneerlijke concurrentie beu: "Moet verboden worden"

Tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard komt met een opmerkelijke oproep. De Deen wil het misbruik van koolmonoxide aan banden leggen in het wielrennen.

Vorig jaar in de Tour raakte bekend dat topteams zoals UAE Team Emirates en Visma-Lease a Bike koolmonoxide rebreathers gebruiken. Daarmee kan onder meer het effect van een hoogtestage gemeten worden.

Dat is het normale gebruik van de rebreathers, maar er zouden ook renners of ploegen zijn die er misbruik van maken. Daarbij doen ze aan CO-inhalatie, wat riskant is want koolmonoxide is een dodelijk gas.

Stelselmatige CO-inhalatie kan de prestaties van renners bevorderen, onder meer door de maximale zuurstofopname te vergroten. Daarmee zouden dezelfde effecten kunnen worden bekomen van een fysieke hoogtestage.

Vingegaard wil verbod op inhalatie

"Mijn team gebruikt koolmonoxide om het bloedvolume en de totale hemoglobinemassa te meten", zegt Vingegaard bij Le Monde. "We inhaleren de koolmonoxide voor een hoogtestage en aan het einde van de hoogtestage nog eens om de maximale zuurstofabsorptiecapaciteit te berekenen."

"Sommige teams misbruiken het door regelmatig lage doses koolmonoxide in te ademen, wat leidt tot een aanzienlijke verbetering van de prestaties van hun renners. Dit is oneerlijk en het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) zou dit moeten verbieden", vindt de Deen.