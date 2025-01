Nys profiteerde van Iserbyt en had plan met Van Aert: "Kon ik echt niet blijven doen"

Thibau Nys heeft in Benidorm zijn vijfde zege van het seizoen geboekt. De Europese kampioen toonde zich in de slotronde de beste in Spanje.

Een week nadat hij de Belgische titel pakte in Heusden-Zolder, was Europees kampioen Thibau Nys ook de beste in Benidorm. In de slotronde schudde hij bergop een stevige versnelling uit de benen en deed iedereen pijn.

Ook Wout van Aert moest eraan geloven in de slotronde. "Als Wout meedoet, kijkt iedereen naar hem en is elke renner op zijn hoede. Maar je moet ook je eigen wedstrijd blijven rijden", zei Thibau Nys achteraf.

Nys onthult zijn winnende strategie in Benidorm

"Toen ik bij de laatste materiaalpost een klein gaatje had, maakte ik mentaal de klik en ging ik vol door. Ik kon geen rekening met hem blíjven houden." Nys viel aan met Iserbyt in de slotronde en lokte hem uit zijn kot.

"Ik wilde Eli een klein gaatje geven, zodat hij zelf de aanval al in gang zou zetten", onthulde Nys zijn strategie. "Dan ben ik op het moment gegaan dat het moest en heb ik mijn inspanning tot het einde kunnen doortrekken."

Voor Nys is het zijn vijfde overwinning van het seizoen, maar hij schat ze wel heel hoog in. "Ik plaats deze zege wel hoog. Dat is natuurlijk moeilijk wanneer je al twee kampioenschappen gewonnen hebt, maar het is een heel mooie overwinning die ik zeker ga onthouden."