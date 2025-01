Geloof in nieuwe stunt van Mathieu van der Poel is groot: "Als hij dat zegt..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel wil zich opnieuw op het mountainbiken richten. Een van zijn concurrenten denkt alvast dat Van der Poel bij de kanshebbers voor de wereldtitel behoort.

Na wereldtitels in het veld, op de weg en in het gravel ontbreekt er nog maar één wereldtitel op het palmares van Mathieu van der Poel, namelijk in het mountainbiken. En daar wil Van der Poel dit jaar al een doel van maken.

"Als ik mag kiezen, zou ik dit jaar graag wereldkampioen mountainbiken worden. Dat blijft in mijn achterhoofd spelen", zei Van der Poel onlangs bij Sporza. Van der Poel zou daarvoor onder meer de Tour willen overslaan.

Van der Poel kanshebber op WK mountainbike?

Luca Braidot, een Italiaanse mountainbiker, rekent Van der Poel zeker bij de favorieten als hij aan de start staat op het WK. "Als iemand als hij besluit zich te richten op het WK mountainbiken, dan zal hij zeker tot de te kloppen mannen behoren", zegt Braidot bij Bici.pro.

"Als Mathieu zegt dat hij het wil proberen, dan kan hij het ook. Het mountainbiken evolueert wel voortdurend: materialen, routes, techniek... Maar als je je goed voorbereidt, is het te doen. En hij wordt uitstekend ondersteund."

Het WK mountainbiken wordt dit jaar gereden van 10 tot en met 14 september in het Zwitserse Crans-Montana. "Als Van der Poel zich aan het WK waagt, dan zal hij ook enkele Wereldbekers rijden", besluit Braidot nog.