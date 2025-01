Heeft hij gelijk? Wout van Aert is streng voor de UCI over WK veldrijden

De cross in Benidorm was opnieuw een schot in de roos en de organisatie is dan ook ambitieus. Wout van Aert heeft echter vraagtekens.

Nog maar voor de derde keer werd er een cross in Benidorm gereden, maar die was opnieuw bijzonder succesvol. En dus droomt de organisatie ervan om in 2029 het WK veldrijden in Benidorm te organiseren.

Volgens organisator (en Spaans bondscoach) Pascual Momparler heeft ook de Internationale Wielerunie UCI oren naar een WK veldrijden in Benidorm. Het laatste WK veldrijden in Spanje dateert van 1990, toen in Getxo.

Van Aert over WK in Benidorm

Wout van Aert reageert positief op de kandidatuur van Benidorm. "Dat een Spaanse organisatie dat wilt, is heel positief. Wat wereldkampioenschappen betreft blijven we komende jaren veel te dicht bij België", zegt Van Aert bij VTM Nieuws.

Dit jaar trekt het WK naar het Noord-Franse Liévin, in 2026 is het Nederlandse Hulst aan de beurt. In 2027 mag Oostende het WK organiseren, in 2028 is het opnieuw aan Hoogerheide. Het WK in 2030 is al toegewezen aan Namen.

Voor Van Aert zou Spanje dus een mooie afwisseling zijn, maar toch is hij ook kritisch. "Wat het parcours betreft, mogen ze voor het WK toch net iets meer bieden." In Benidorm is het namelijk erg moeilijk om het verschil te maken en hangt veel af van geluk.