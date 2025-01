"Hier krijg ik een heel leuk gevoel bij": Wout van Aert haalt fantastische herinnering op

Het jaar 2024 was een mentaal heel zwaar jaar voor Wout van Aert. Toch houdt hij ook heel mooie herinneringen aan vorig jaar over.

Wout van Aert begon en eindigde het jaar met een zware blessure. Toch was het in 2024 ook niet allemaal kommer en kwel voor onze landgenoot.

We keren terug naar 19 augustus, in Castelo Branco in spanje. Wout van Aert sprint naar de zege tegen Kaden Groves. In de leiderstrui viert hij zijn zege als een albatros. Die foto tovert een lach op het gezicht van onze landgenoot.

“Hier krijg ik een heel leuk gevoel bij”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws. “Het was mijn eerste ritzege in de Vuelta, in de rode leiderstrui dan nog. Die overwinning gaf me toch ook wel een gevoel van opluchting, want ik begon in die Vuelta te voelen dat ik stilaan weer op mijn oude niveau kwam.”

Die overwinning zorgde voor ontzettend veel vertrouwen. “Al was ik er in de Tour ook wel een paar keer dichtbij. Ik denk dat het daar evengoed had gekund, maar op dat niveau hangt het van kleine dingen af. Ik moest gewoon nog wat meer geduld hebben, het is mooi dat ik daar in de Vuelta voor beloond ben.”