Sven Nys nog meer onder de indruk van zoon Thibau Nys: "Hoe ga je daar mee om?"

Thibau Nys heeft in Benidorm zijn vijfde zege van het seizoen gepakt. Ook vader Sven Nys is onder de indruk, vooral omdat het een week na zijn Belgische titel was.

Zo'n week geleden was Thibau Nys niet echt tevreden over zijn seizoen in het veld. Hij had gewonnen in Overijse, op het EK en in Lokeren, maar meer niet. Een week later ziet de wereld er al helemaal anders uit.

Nys pakte in Heusden-Zolder de Belgische titel, een week later toonde hij zich de beste in Benidorm. Twee keer knalde Nys op een strook bergop op het asfalt weg van zijn concurrenten en gaf de zege daarna niet meer uit handen.

Nys draaide snel de knop om na Belgische titel

Vader Sven Nys is onder de indruk. "Die punch is stilaan zijn handelsmerk aan het worden", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Al was hij ook onder de indruk van hoe Thibau Nys afgelopen week de knop omdraaide na zijn Belgische titel.

"Het is niet simpel om decompressie te voorkomen na zo’n Belgische titel. Hoe ga je daar als jonge gast mee om?" Nys vertrok maandag weer naar Spanje om een stage met zijn wegploeg Lidl-Trek af te werken.

Daar kwam hij in een totaal andere omgeving terecht en kon hij perfect trainen en de focus behouden. Dinsdag, woensdag en donderdag stonden er zware trainingen op het programma, op zaterdag ging Nys het parcours in Benidorm verkennen. "Voor de rest hield hij het rustig."