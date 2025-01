Een veelzeggend beeld: Bart Wellens zag met één moment de overmacht van Thibau Nys

Thibau Nys boekte in Benidorm zijn vijfde zege van het seizoen. Bart Wellens zag door één moment dat Nys met overschot rondreed in Spanje.

Met een stevige versnelling op de laatste klim reed Thibau Nys weg in de laatste ronde in Benidorm. De Europese kampioen gaf zijn voorsprong niet meer uit handen en pakte zijn vijfde zege van het seizoen.

Voor Bart Wellens zou Thibau Nys elke week moeten laten zien wat hij in Benidorm en ook op het BK deed. Al weet hij ook dat Nys soms met andere dingen bezig is in zijn hoofd en het niet altijd even makkelijk is voor hem.

Wellens zag Nys domineren in Benidorm

Toch zag Wellens al snel dat Nys wellicht de bovenhand zou nemen in Benidorm. "Halfweg koers pakte hij in de materiaalpost zijn bril af om hem even rustig droog te schudden en weer op te zetten, terwijl iedereen daar à bloc zat", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.

Daar zag Wellens dat Nys overschot had. Dat bleek dus ook in de laatste ronde. Nys liet een klein gaatje op Iserbyt zodat hij eerst zou versnellen op de strook bergop, daar profiteerde Nys van om hem op het einde voorbij te gaan.

In Maasmechelen zal Nys door ziekte alvast niet de strijd aangaan met Van der Poel en Van Aert. Ook over Hoogerheide is er nog twijfel. Op 2 februari sluit Nys zijn veldritseizoen af in Liévin met het WK veldrijden.