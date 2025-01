Enorme domper: Thibau Nys moet duel met Van der Poel en Van Aert laten schieten

Thibau Nys komt zaterdag niet aan de start van de Wereldbeker in Maasmechelen. Dat heeft zijn ploeg Baloise Glowi Lions laten weten.

De Wereldbeker in Maasmechelen werd beschouwd als het officieuze WK van dit jaar. Want met Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thibau Nys zouden alle toppers nog eens samen aan de start staan dit seizoen.

Maar de Europese en Belgische kampioen heeft echter beslist om Maasmechelen aan zich voorbij te laten gaan. Nys zat sinds woensdag niet meer op de fiets door een opkomende ziekte en wil geen risico's nemen.

Nys wil WK niet in gevaar brengen

Ook de achter deelname van Nys aan de Wereldbeker in Hoogerheide van zondag staat nog een vraagteken. Nys hakt pas zaterdag samen met zijn ploeg Baloise Glowi Lions de knoop door.

Nys wil volgende week op het WK veldrijden zijn seizoen in schoonheid kunnen afsluiten. Daar gaat hij de strijd aan met Mathieu van der Poel, die voor de zevende keer in zijn carrière wereldkampioen wil worden.

Geen Nys dus in Maasmechelen, maar er komt dus wel een tweede duel tussen Van Aert en Van der Poel. Van der Poel reed door zijn ribblessure op 29 december in Besançon voor het laatst een cross, Van Aert kwam vorige week in Benidorm nog in actie.