Michel Wuyts na uitspraak van wereldtopper: "Ik schrok me een hoedje"

Eind september wordt voor het eerst een WK wielrennen in Rwanda gereden. Al is de vraag nog maar welke toppers daar aan de start zullen staan.

Dreigt het WK wielrennen in Rwanda een sof te worden? Van de toppers heeft enkel Remco Evenepoel al duidelijk laten blijken dat hij zijn zinnen heeft gezet op een nieuwe wereldtitel op de weg, na zijn eerste in 2022.

Heel wat andere toppers twijfelen namelijk over Rwanda. Van Aert wil eerst zien hoe hij zijn voorjaar en de dubbel Giro-Tour doorkomt. Van der Poel vindt het parcours te zwaar en lijkt meer oren te hebben naar het WK mountainbiken midden september.

Girmay heeft geen zin in WK in Rwanda

Tadej Pogacar rijdt wellicht de Tour én de Vuelta, het is afwachten of de Sloveen nog veel zin zal hebben in Rwanda. En ook de beste Afrikaan, Biniam Girmay, haalt zijn neus op voor het eerste WK wielrennen in Afrika.

"Ik schrok me een hoedje toen ik Biniam Girmay las", zegt Michel Wuyts bij HLN. "Hij zei dat deelname aan het WK in Rwanda lang geen zekerheid was. Ha neen, sprak Biniam, ik ga me daar niet belachelijk maken."

5.475 hoogtemeters, op 1.500 meter hoogte, in 267,5 kilometer is voor Girmay van het goede te veel. "Geef Rwanda met zijn duizend heuvels maar aan een ander. Oei, van een mede-Afrikaan moet Kigali het dus niet hebben", stelt Wuyts nog.