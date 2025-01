Adrie van der Poel betreurt afwezigheid Wout van Aert, maar begrijpt zijn keuze wel

Zaterdag staat in Maasmechelen een laatste duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op het programma. Zondag in Hoogerheide is Van Aert er niet bij.

Met de twee laatste manches in het weekend voor het WK staat de ontknoping van de Wereldbeker op het programma in Maasmechelen en Hoogerheide. Vanthourenhout en Brand hebben de beste papieren voor de eindzege.

Belangrijker is echter dat er in Maasmechelen een tweede en laatste duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op het programma staat. Want zondag staat in Hoogerheide enkel de wereldkampioen aan de start.

Geen Van Aert in Hoogerheide

Van der Poel kan voor de achtste keer in de laatste negen edities (8x Wereldbeker en één keer WK) de cross van zijn vader winnen. Wout van Aert is er voor het tweede jaar op rij niet bij in het Nederlandse Hoogerheide.

"Jammer dat Wout er niet bij is in Hoogerheide", zegt Adrie van der Poel bij HLN. "Als mede-organisator, denkend aan onze eigen ‘kas’, doe ik daar niet flauw over: hij lokt sowieso een paar duizend man meer. Maar ik toon ook alle begrip."

Toch toont Adrie van der Poel begrip. Van Aert maakt zijn eigen keuzes en er zit niets anders op dan die te accepteren. "We zijn al hartstikke blij dat één van hen aanwezig is. Stel dat het Wout was en níet ‘Matje’: dan zou die vreugde even groot zijn geweest."