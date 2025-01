Visma Lease a Bike bijt van zich af: "We zullen niet stoppen vooraleer we dat bereikt hebben"

2024 werd een 'minder' jaar voor Visma Lease a Bike, ook al pakte de ploeg van Wout van Aert nog altijd een mooi aantal overwinningen. In 2025 willen Vingegaard en co echter meer scoren.

Tadej Pogacar won in 2024 de Tour de France en de Giro d’Italia, Primoz Roglic was de primus in de Vuelta. Geen grote ronde voor Visma Lease a Bike, terwijl ze die in 2023 alle drie gewonnen hadden.

De ploeg kreeg echter af te rekenen met enorm veel valpartijen en blessures, waardoor het ook een beetje logisch was dat het veel minder goed verliep voor Visma Lease a Bike. De prioriteiten voor 2025 zijn alvast duidelijk.

“Het zal geen verrassing zijn, maar de Tour winnen staat dit jaar weer bovenaan onze prioriteitenlijst. Maar ook in de Vuelta willen we voor de eindzege gaan”, zegt Grischa Niermann op de website van de ploeg.

“Uiteraard was Pogacar vorig jaar de sterkste renner in koers, dus we zullen ons huiswerk goed moeten maken. We moeten een manier vinden om hem te kloppen, met Jonas Vingegaard als kopman en rond hem nóg sterkere renners dan vorig jaar.”

Maar er staat nog veel meer op het verlanglijstje. Die doelen situeren zich in het voorjaar. “Het blijft een droom om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te winnen. We zullen niet stoppen vooraleer we dat bereikt hebben”, klinkt het.

Vorig jaar was Wout van Aert druk in de weer voor deze twee iconische wielerwedstrijden, maar een valpartij in Dwars door Vlaanderen blokkeerde die plannen. Een nieuwe kans dus dit jaar...