Thibau Nys kan er niet mee lachen: "Dat dat cachet op mij wordt gekleefd"

Thibau Nys reed een sterk veldritseizoen. Toch leken de verwachtingen een pak hoger te liggen, zeker bij het publiek.

Thibau Nys pakte met de Europese en Belgische titel de twee hoofdprijzen die hij dit jaar kon binnenhalen. Al moet er eerlijkheidshalve aan toegevoegd worden dat hij daar niet af te rekenen kreeg met de allergrootsten.

Dat het WK zijn seizoen niet meer moet redden is alvast een groot voordeel voor onze landgenoot. Het kan wel een eindigen in schoonheid worden voor Nys.

Toch leeft, zeker ook bij het publiek, wel het gevoel dat naast de twee titels Nys deze winter te weinig individuele veldritten heeft gewonnen. Vier of vijf zeges meer had zeker gekund. Dat beseft hij zelf ook wel.

Maar er is wel iets wat hem daarover dwarszit. “Wat ik onterecht vind, is dat daar dan meteen het cachet ‘wisselvallig’ wordt op gekleefd”, klinkt het bij Nys aan Het Laatste Nieuws. “Spreek me tegen als ik te kort door de bocht ga of het niet strak genoeg bekijk.”

“Maar tot afgelopen zondag reed ik met Hulst en Antwerpen welgeteld twee slechte crossen - die eerste twee van het seizoen tel ik niet mee, omdat ik door mijn ziekte in de aanloop nog niet op niveau was. Twee! Hoeveel kunnen er dat zeggen?”