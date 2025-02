Tadej Pogacar komt met opvallende naam: "Zal voor de rest van mijn carrière last van hem hebben"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar toonde in de UAE Tour nog maar eens dat hij de te kloppen man is. Het belooft alvast een spektakelrijk wielerseizoen te worden.

De eerste bergrit in de UAE Tour werd gewonnen door Tadej Pogacar. De Sloveen zakte eerst wat weg in het peloton, maar deed dat naar eigen zeggen achteraf om uit de wind te zitten.

Maandag moest Pogacar in de tijdrit nog de duimen leggen voor Joshua Tarling. Die had zijn zinnen op de rit tegen de klok gezet en pakte ook de zege.

“Ik ben hier om de tijdrit te winnen, zei hij toen. Ik heb het nodig, voor mezelf, voor de ploeg, voor mijn vertrouwen”, klonk het toen bij de Brit.

Tarling heeft zijn focus trouwens van rittenkoersen verlegd naar de klassiekers. Tadej Pogacar was na de tijdrit in de UAE Tour alvast lyrisch over de Brit.

“ Tarling ging echt heel hard, zei de wereldkampioen. Ik vrees dat ik voor de rest van mijn carrière last met hem ga hebben, zeker in dit soort tijdritten”, besloot de Sloveen.