Knaller van formaat met Wout van Aert in openingsweekend? Zo zien ze het bij Visma Lease a Bike

Het openingsweekend met de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne komt eraan. Het is uitkijken wat Visma Lease a Bike en Wout van Aert kunnen presteren.

In de podcast WielerOrakel liet Head of Performance Mathieu Heijboer van Visma Lease a Bike zijn licht schijnen op de situatie na de ronde van de Algarve en de UAE Tour.

Jonas Vingegaard pakte dan wel de eindwinst, toch had Heijboer meer verwacht. “In de bergrit in de Algarve waar Jonas zesde werd, hadden we bijvoorbeeld meer verwacht van jongens als Sepp Kuss en Wilco Kelderman. Ze lieten daar niet zien wat we op dat moment wel terugzagen in training.”

Ook de UAE Tour liep niet zoals gepland, vooral door heel veel pech. “Ons hoofddoel was het winnen van etappes met Olav Kooij, maar dat is er door ziekte helemaal niet uitgekomen. Bart Lemmen en Thomas Gloag hadden we ook meer van verwacht. Net als zijzelf.”

Van paniek is er geen sprake, ook niet bij de mindere prestaties dan verwacht van Wout van Aert. “Hij heeft zoveel klasse en het is niet dat hij zonder conditie aan de start stond”, gaat Heijboer verder.

“Hij is goed genoeg om een rol in Omloop te spelen, maar tegelijkertijd zijn er belangrijkere koersen, waar hij dan nog lichter aan de start staat en een hoogtestage achter de rug heeft. Er zit nog rek in zijn conditie.”