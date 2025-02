Vriendin van Tadej Pogacar meteen onder vuur: "Weet je wat ze vroegen?"

Na vier jaar voor een Australische ploeg gereden te hebben is Urska Zigart nu aan de slag bij AG Insurance Soudal. De vriendin van Tadej Pogacar heeft het daar duidelijk naar haar zin.

Voor Urska Zigart werd het tijd om nieuwe horizonten te ontdekken, zo geeft ze mee in een interview met Sporza over de keuze voor haar nieuwe ploeg.

“Iedereen hier gelooft in mij en wil me helpen. Ze moedigen me enorm hard aan. Als ik al de helft van het vertrouwen had in mezelf zoals zij in mij, zou ik al enorm ver komen”, lacht ze.

De Sloveense kijkt heel hard uit naar het winnen van koersen. De verwachtingen zijn groot, precies ook omdat ze de partner is van een absolute veelwinnaar.

“Ik werk even hard als hij. Dus ik leg mezelf meer druk op om zijn voorbeeld te volgen. Maar daardoor is er ook meer aandacht voor mij. Ik moet mezelf meer bewijzen, heb ik het gevoel”, gaat ze verder.

En misschien wordt er wel verwacht dat ze wat informatie lost over Pogacar, als dat Remco Evenepoel ten goede zou komen. “Nee, dat ga ik niet doen. Ik hou wel van competitie. Omgekeerd kreeg ik wel al de vraag of hij Roubaix rijdt, maar ook dat ga ik niet verklappen”, lacht ze.