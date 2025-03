Jasper Stuyven geeft een update na zijn harde valpartij en is glashelder over Milaan-San Remo

Jasper Stuyven heeft van zich laten horen na zijn valpartij. Zijn deelname aan Milaan-San Remo komt niet in gevaar.

Stuyven was op weg om goed door Tirreno-Adriatico te geraken, tot de laatste paar honderden meters aanbraken. De Leuvenaar deed nog het nodige werk om zijn kopman Jonathan Milan af te zetten en werd langs achteren aangereden. Het is altijd zonde om op het einde van een rittenkoers nog ten val te komen. Het was dan nog eens best een harde klap.

Initieel vreesde Stuyven dan ook voor een hersenschudding. Als daar sprake van was, dan zou enige rust wel aan de orde zijn. Een vervelend scenario, want dan dreigde Milaan-San Remo ook in het vizier te komen. De belangrijke afspraken volgen elkaar snel op in deze fase van het wielerseizoen: het eerste Monument van het jaar wordt komende zaterdag 22 maart verreden.

Extra dagje rust genoeg voor Stuyven

Inmiddels is gebleken dat wel wat rust nodig was na de Tirreno maar niet in die mate dat Milaan-San Remo in het gedrang komt. "Een kleine update na mijn valpartij in Tirreno-Adriatico", schrijft Stuyven maandagochtend op X. "Ik had een goede nacht, met alleen links en rechts wat blauwe plekken. Ik ga een extra dag nemen om te herstellen vooraleer ik aan mijn voorbereiding op La Primavera begin."

Zo maakt hij duidelijk dat die wedstrijd wel degelijk op zijn programma blijft staan. Gelukkig maar, want een ex-winnaar als Stuyven willen we er natuurlijk bij hebben komende zaterdag. Stuyven kwam in 2021 op de erelijst van Milaan-San Remo. Met Pedersen en Milan kan Lidl-Trek ook nog andere namen uitspelen om een gooi te doen naar de zege.

Stuyven blikt terug op Tirreno-Adriatico

"Geweldig om Johnny (Milan, red.) weer te zien leveren. We hadden een geweldige week met het team", komt Stuyven nog eens terug op de Tirreno.