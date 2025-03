Niet akkoord met Bakelants: Soudal Quick-Step besluit of het geweer nog van schouder moet veranderen voor Sanremo

Moesten ze alsnog het geweer van schouder veranderen voor Milaan-Sanremo? Soudal Quick-Step dacht over deze vraag na, na de valpartij van Paul Magnier.

Na zijn val was het al snel duidelijk dat het jonge goudhaantje een streep zou moeten trekken door La Primavera. Dat bevestigt zijn ploeg ook nog een keer. "Jammer genoeg zal Paul Magnier niet zijn eerste Monument kunnen rijden, als gevolg van zijn valpartij in de laatste etappe van voorbije zondag in de Tirreno-Adriatico."

De vraag is of er dan in zijn plaats een andere kopman bijgehaald moest worden. Tim Merlier komt dan uiteraard in beeld. Als hij zou kunnen overleven op de klimmetjes, zou hij een kandidaat zijn voor de overwinning of de ereplaatsen. Alleen wordt eraan getwijfeld of zo'n scenario realistisch is. Jan Bakelants vond in Wielerclub Wattage dat hij het toch moest proberen.

Merlier blijft weg van Milaan-Sanremo

Dat advies volgen ze bij Soudal Quick-Step niet: Tim Merlier wordt gewoon thuisgelaten, zoals het aanvankelijk voorzien was. Door het ontbreken van Magnier en Merlier staat Soudal Quick-Step zonder uitgesproken kopman aan de start van Milaan-Sanremo. De Belgische ploeg zal dus moeten verrassen om een sterk resultaat te behalen.

"Milaan-Sanremo heeft één van de meest boeiende aankomsten in het wielrennen. De geschiedenis leert ons dat alles mogelijk is", heeft ploegleider Davide Bramati de hoop duidelijk nog niet opgegeven. "We gaan er niet naartoe met een topfavoriet, maar dat betekent niet dat we niet goed willen zijn. Het is onze mentaliteit om elke keer het beste van onszelf te geven."

Soudal Quick-Step goed uitgebalanceerd

Ayco Bastiaens, Mattia Cattaneo, Josef Cerny, Casper Pedersen, Pepijn Reinderink, Maximilian Schachmann en Martin Svrcek zullen voor Soudal Quick-Step aan de start van Milaan-Sanremo verschijnen. "Dit is een goed uitgebalanceerd en gemotiveerd team, dat in staat is om te strijden voor een mooie uitslag. Daar hopen we op."