CEO Stéphane Heulot was klaar en duidelijk tegen Arnaud De Lie: "Heb ik hem gezegd"

Belgisch kampioen Arnaud De Lie zoekt naar zijn topvorm dit voorjaar. In de GP de Denain was er al lichte beterschap merkbaar met een negende plaats.

Na een 69ste plaats in Nokere Koerse gingen alle alarmbellen af omtrent Belgisch kampioen Arnaud De Lie. Hij moest vrezen voor alweer een verloren voorjaar, nadat hij vorig jaar geveld werd door de ziekte van Lyme.

In de GP de Denain leverde De Lie al een iets meer gerustellende prestatie door negende te worden. Hij won de sprint van de achtervolgende groep op 30 seconden, helemaal terug is hij dus nog niet.

Programma Arnaud De Lie blijft behouden

Het programma van De Lie blijft voorlopig wel wat het is. Volgende week staan met de Classic Brugge-De Panne (26 maart), de E3 Saxo Classic (28 maart) en Gent-Wevelgem (30 maart) drie klassiekers op zijn kalender.

"We weten dat er nog werk aan de winkel is", zegt CEO Stéphane Heulot bij Het Nieuwsblad. "Maar ik ben blij om te zien dat hij plezier heeft gehad, dat was voor hem het belangrijkste tijdens de GP de Denain."

De Lie moest ook niet presteren, hij had een vrije rol bij Lotto. "Ik zei hem dat hij plezier moest hebben op de kasseien, onder de zon, om zijn hoofd leeg te maken. Ook omdat we weten dat hij voorlopig geen vijftien cartouches op zak heeft."