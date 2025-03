Spelbreker voor Tom Pidcock: Vlaamse klassiekers voorlopig geen optie, maar kans is er wel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tom Pidcock beleefde een teleurstellende Milaan-Sanremo. Dat kwam door een valpartij waarbij hij bijna een halve minuut tijd verloor.

De Brit stond duidelijk voor La Primavera, maar de omstandigheden zaten uiteindelijk niet mee, waardoor hij pas als veertigste over de streep bolde.

Pidcock komt niet meer in actie tot 18 april. De Vlaamse klassiekers laat hij allemaal voor wat ze zijn en daar heeft hij een heel goede reden voor.

“Tom gaat 3 weken trainen in Andorra, waar hij woont. Dat ligt op hoogte, dus noem het maar een hoogtestage van 3 weken”, zegt trainer Kurt Bogaerts aan Sporza. “Dat trainingsblok is nodig in zijn opbouw naar de Ardennen-klassiekers en mogelijk ook de Giro.”

Het probleem is momenteel dat Q36.5 wacht op groen licht om deel te nemen aan de Giro. “Als de ploeg een wildcard krijgt, moet Tom daar mentaal en fysiek klaar voor zijn. Daarom lassen we nu een trainingsblok in.”

Als er geen wildcard komt voor de Giro, dan liggen de kaarten weer anders. “De Vlaamse koersen zijn momenteel niet aan de orde. Maar dat kan altijd veranderen”, besluit Bogaerts en is Pidcock misschien wel nog in Vlaanderen te zien.