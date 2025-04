Jan Bakelants komt in zaak rond Tom Waes scherp tussen en spreekt elke wielersupporter aan: "Het goede moment"

Tom Waes raakte eind november betrokken in een zwaar verkeersongeval. Hij reed toen op een botsabsorbeerder aan de Kennedytunnel in Antwerpen. Nu is hij voor het eerst opnieuw op televisie verschenen. Dat leverde ook kritiek op.

Tom Waes raakte zwaar gewond in het ongeval en werd door de VRT ook van het scherm gehaald, omdat hij het ongeval in dronken toestand had veroorzaakt. Veel onbegrip voor Tom Waes Deze week kwam hij voor het eerst opnieuw op televisie sinds hij het ongeval veroorzaakte, al gaf Karl Vannieuwkerke aan dat er bij de kijkers ook onbegrip was voor zijn komst. Jan Bakelants zat mee aan tafel en was duidelijk in Vive le Vélo - Leve de Ronde! over de zaak: "Ik ben een beetje onder de indruk. Ik vind het ook wel moedig ergens dat je dit soort biecht komt afsteken." Hij die zonder zonde is ... "Hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen. Misschien is het net het goede moment om dit te benoemen. Voor al de mensen die zondag na de Ronde van Vlaanderen ergens uit een tent waggelen en toch vrolijk hun auto gaan nemen." "Ik zou zeggen: doe het niet. Want anders heeft allemaal geen zin dat we hier allemaal ons oordeel komen vellen", aldus Bakelants.