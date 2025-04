Belgische underdogs durven te dromen, de ene al forser dan de andere: "Meeste kans om Van der Poel en Pogacar te verslaan"

Van Aert en Stuyven vormen de grootste Belgische hoop op succes, maar ook heel wat underdogs trekken met ambitie naar Parijs-Roubaix. Is één van onze landgenoten in staat om te stunten?

Dries De Bondt laat bij Sporza verstaan dat hij alleszins de gewenste conditie te pakken heeft voor deze periode van het jaar. "Daarom was ik een beetje teleurgesteld in de Ronde dat ik tegen de grond smakte in dezelfde valpartij als Mathieu van der Poel", zegt de man die aan zijn tweede jaar bij Decathlon AG2R bezig is. "Want ik had de benen om in de top 10 te eindigen."

Zijn ex-ploegmaats sleepte er nog een podiumplaats uit, De Bondt moest opgeven. Een week later kan de voormalige Belgische kampioen opnieuw een poging ondernemen om een topresultaat te boeken. Alleen is het wel de vraag of hij bij de start in Compiègne volledig hersteld zal zijn van zijn valpartij in de Ronde van Vlaanderen.

Rex heeft al ereplaatsen gescoord

Wie al zeker ambities durft uitspreken, is Laurenz Rex. De renner van Intermarché-Wanty was in de Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem goed voor een top 10. Hij deed er vervolgens nog twee top dertignoteringen bij in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Dan behoor je tot dat kransje outsiders.

"Met Van der Poel en Pogacar rijden we in de klassiekers vaak voor de 3e plek. Maar Parijs-Roubaix is de koers waar je het meeste kans hebt om hen te verslaan", durft Rex te dromen. "Waarom? Watt per kilogram doet er hier niet toe en geluk is ook een belangrijke factor in deze koers." Rex hoopt dan ook dat Dame Fortuna hem toelacht.

Anticiperen of niet in Parijs-Roubaix

Er zijn volgens hem verschillende manieren om de groten te verrassen. "Je kan anticiperen of hopen dat je de dag van je leven hebt en Van der Poel en Pogacar kan volgen."