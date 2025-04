Thibau Nys krijgt een heel gerichte opdracht mee en daarin spelen Evenepoel en Pogacar een grote rol

Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De agenda van Thibau Nys zit goed vol en de verwachtingen zijn groot.

Thibau Nys rijdt dit jaar voor het eerst de drie Ardennenklassiekers. De bedoeling is alvast duidelijk voor Luca Guercilena, de manager van Lidl-Trek.

De Waalse Pijl is het hoofddoel van onze landgenoot, maar eigenlijk willen ze dat hij consistent is in deze drie klassiekers. “In deze ploeg respecteren we de natuurlijke groei van renners, ze moeten tijd krijgen om zich te ontwikkelen, dus we willen niet te snel te hard pushen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Maar dat wil niet zeggen dat deze Ardennenklassiekers maar een probeersel zijn. We starten wel degelijk met het idee om te winnen. Thibau is daar klaar voor, en dit is wat hij zelf ook wil. Laten wij hem daar dan zo goed mogelijk in steunen: 'Let's make it happen.'”

Guercilena kijkt uit naar wat Nys kan laten zien tegen mannen als Tadej Pogacar, Wout van Aert en Remco Evenepoel. “Deze reeks races gaan helpen om te zien waar Thibau staat en waar hij ooit kan staan, maar je kan hem niet overladen met druk: zijn seizoen is niet mislukt als het nu niet gebeurt.”

Als het fout gaat, wat goed mogelijk is, dan zullen daar de nodige lessen uit getrokken worden. “Daar zijn we niet bang voor. Dat kan deel zijn van de ontwikkeling van een jonge gast. Meer nog dan de resultaten willen we zien dat hij 'in the game' zit, dat hij echt meedoet.”

Guercilena wil dan ook dat Nys dit jaar meedoet op een hoger niveau dan vorig jaar. “We willen attitude zien: dat Thibau dúrft koersen tegen Tadej en Remco. Maar levert dat nog niet meteen de beste resultaten op: oké”, besluit hij.