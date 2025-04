Een waarheid als een bus? "Als één iemand Pogacar kan kloppen op de Muur van Hoei, is hij het"

De Amstel Gold Race was een spannend kijkstuk. Pas in de sprint kwam het tot de ontknoping van de koers, met mannen als Pogacar en Evenepoel voorin.

Als twee honden vechten voor een been, dan loopt een derde ermee heen. Dat is precies wat er in de Amstel Gold Race gebeurde. Iedereen dacht dat Evenepoel of Pogacar zou winnen, maar het werd uiteindelijk Skjelmose.

Lidl-Trek deed het afgelopen weekend uitstekend. Heel wat renners lijken heel goed in vorm te zitten. Onder hen ook Thibau Nys. Mogen we van hem iets verwachten in de Waalse Pijl?

Die vraag werd voorgelegd aan de winnaar van de Amstel Gold Race, die in 2023 nog op de tweede plaats eindigde in de Waalse Pijl. Na Tadej Pogacar.

“Ja, ik was twee jaar geleden tweede op de Muur van Hoei. Maar ik moet realistisch zijn. Ik heb het al eerder gezegd en ik zal het nog eens zeggen: Als een iemand Tadej Pogacar kan kloppen op de Muur van Hoei, is het Thibau Nys”, was hij duidelijk op de persconferentie.

“Als hij zijn dag heeft, is hij onze kaart. Maar wanneer ik tweede was na Tadej twee jaar geleden, was Giulio Ciccone vijfde. Dus is het is mogelijk om meerdere renners uit te spelen. Maar we rijden om te winnen, en Nys is de enige in het peloton die ik Tadej daar mogelijk zie kloppen.”