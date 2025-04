Dinsdag wacht al volgende opdracht:" Met Evenepoel weet je nooit"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Van dinsdag tot en met zondag wordt de Ronde van Romandië gereden. Ook Remco Evenepoel staat er aan de start.

Amper 48 uur na Luik-Bastenaken-Luik wacht met de Ronde van Romandië een eerste rittenkoers van het seizoen op Remco Evenepoel.

Het parcours lijkt ideaal voor onze landgenoot met een proloog van 3,4 kilometer, drie etappes in het middengeberte, een koninginnenrit met aankomst boven de 2.000 meter en een tijdrit van 17 kilometer.

Al is de vraag natuurlijk hoe Evenepoel zijn eerste koersen verteerd heeft, want sinds zijn comeback in de Brabantse Pijl volgde alles elkaar heel erg snel op.

Eric Van Lancker, ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, is voorzichtig. “De vraag is: hoe reageert zijn lichaam op zo’n rittenkoers?”, vraagt hij zich af in De Zondag.

“Misschien mist hij nog de fundamenten om in de cols elke dag diep te gaan. Ik denk dat Romandië nog iets te vroeg komt om te winnen, maar met Evenepoel weet je nooit.”