Alberto Contador twijfelt heel erg sterk aan keuze die Tadej Pogacar maakt

Tadej Pogacar was andermaal de grote held van het voorjaar. Al is de vraag maar of dat wel ideaal is richting de Tour de France.

Tadej Pogacar koerste er tijdens het voorjaar weer op los. Veel wedstrijden in de aanval, met ook heel veel mooie overwinningen tot gevolg. Dat hij weer wat Monumenten achter zijn naam zet is enorm lovenswaardig, maar het grote doel van 2025 ligt natuurlijk niet in het voorjaar. Pogacar wil opnieuw de Tour de France winnen en dan moet hij voorbij een Jonas Vingegaard die dit jaar veel beter voorbereid dan in 2024 aan de start zal komen. Alberto Contador heeft alvast zijn twijfels of een zwaar voorjaar wel de ideale voorbereiding is voor de wereldkampioen om Vingegaard in juli te kloppen. “Ik ben ervan overtuigd dat de voorbereiding van Tadej, met bijna twee maanden aan wedstrijden, niet de beste voorbereiding is voor de Tour”, vertelt hij aan Eurosport. “Ik denk dat mensen hem daarom ook van binnen de ploeg hebben verteld na de Amstel: Tadej, je hoeft niet van kilometer 70 of 80 te beginnen. We moeten efficiënt zijn en onze inspanningen beperken”, besluit Contador.