Streep door rekening Belgische renners en fans? Start van Tour de France in gevaar

De start van de Tour de France vindt dit jaar in Duinkerke plaats. Een ideale etappe voor de Belgische renners om geel te pakken.

Heel wat landgenoten hebben al een tripje gepland naar de start van de Tour de France deze zomer. Maar die zou wel eens ernstig verstoord kunnen worden.

In Frankrijk is er heel wat sociale onrust op dit moment door de situatie in de staalindustrie, zo meldt de Franse krant La Voix du Nord.

De op één na grootste Franse vakbond, CGT, dreigt met actie tijdens de derde etappe van de Tour de France in Duinkerke, op 7 juli. De Tour zelf start op 5 juli in Rijsel.

De onrust komt er door een grote ontslagronde bij staalbedrijf ArcelorMittal. Donderdag vond er al een grote demonstratie plaats in Duinkerke.

“Als we vóór 7 juli niet rond de tafel zitten om te praten over de nationalisatie van de staalindustrie, zal er geen gele trui zijn in Duinkerke”, zegt secretaris-generaal Paul Delescaut onder meer.

“Ik respecteer de Tour de France en de mensen die ervan houden, maar hier is sprake van een economische en sociale noodsituatie. Metaal raakt iedereen. Ook in het wielrennen”, klinkt het.