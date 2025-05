Trainer van Jonas Vingegaard komt met opvallende uitleg voor afwezigheid in peloton

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jonas Vingegaard hebben we sinds Parijs-Nice niet meer gezien. Hier en daar worden toch vragen gesteld bij de aanpak van de Deen.

Een polsbreuk in Parijs-Nice deed Jonas Vingegaard en Visma Lease a Bike beslissen om niet meer in actie te komen en zich volledig te focussen op de Tour de France van deze zomer.

Bij Velo geeft trainer Tim Heemskerk de nodige uitleg bij die vreemde keuze, al zal de zware valpartij van april 2024 daar ook wel voor een deel tussen zitten.

“Het is moeilijk om te zeggen wat de valpartij met Vingegaard heeft gedaan. Maar ik denk dat elke renner die twee kinderen heeft, wel voorzichtiger is in het nemen van risico's”, vertelt Heemskerk meteen.

Wielrennen wordt alsmaar gevaarlijk. “Misschien is er een verschil in keuzes die je moet maken bij renners die geen kinderen hebben en wel kinderen hebben. En als je ook nog eens terugkijkt naar wat Jonas allemaal al heeft meegemaakt, dan snap ik wel dat het voor hem veel meer impact kan hebben.”

De blik is volledig richting de Tour de France gezet, maar geen koersen. “We hebben bij meerdere renners gezien dat ze door veel trainen heel goed zijn voorbereid. Bij Jonas zagen we dat ook, aangezien hij vorig jaar niet meer had gekoerst na zijn val.”

Al beseft de Nederlander ook wel dat enkel trainen niet zo vanzelfsprekend is. “Wij weten ook dat je skills nodig hebt in het peloton die je niet kunt trainen op een training. Maar elke renner is anders, de een heeft meer wedstrijdritme nodig dan de ander.”

Het Critérium du Dauphiné zal de eerste grote test zijn voor Vingegaard, om te zien waar hij staat richting de Tour de France.