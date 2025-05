Klaas Lodewyck heeft iets te zeggen over Remco Evenepoel na moeilijke dag in Romandië

"Ik kan geen wonderen verrichten", gaf Remco Evenepoel aan na de koninginnenrit in de Ronde van Romandië op zaterdag. Diverse analisten hadden hem beter verwacht dan wat er uitkwam, maar bij zijn team maken ze zich geen zorgen.

Remco Evenepoel had vooraf al aangegeven dat hij in de Ronde van Romandië nog niet té diep wilde gaan. In zijn revalidatie zit hij ondertussen al goed ver, maar nog niet op het punt waar hij wil zitten.

Gekraakt in Luik

Hij won de Brabantse Pijl, maar in Luik-Bastenaken-Luik en in de Waalse Pijl (door de koude?) kraakte hij. Het wordt dus nog even wachten op de absolute topvorm, al kan het zondag wel knallen worden in de tijdrit.

Evenepoel zelf lijkt zich niet al te veel zorgen te maken en met hem ook zijn team niet. “Dit was wel ingecalculeerd, ja”, gaf ploegleider Klaas Lodewyck na afloop tegen Het Nieuwsblad.

Mission impossible?

“Binnen de ploeg wisten we allemaal dat dit bijna mission impossible was. Toen ik zag dat Remco en Junior Lecerf samen waren, wist ik: ze gaan gewoon zo hard mogelijk naar boven rijden. Ze hebben dat goed gedaan en raapten nog veel andere renners op. Dat zal wel goed gedaan hebben voor het kopke.”

Bij zijn team maken ze zich dus ook allerminst zorgen na toch een moeilijk jaar voor Evenepoel. En pas in de Tour de France kunnen balansen worden opgemaakt.