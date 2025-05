Patrick Lefevere maakt de rekening op en zegt hoe de slotetappe van de Tour zal verlopen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

ASO, de organisatie van de Tour de France, kwam deze week met groot nieuws. De slotetappe krijgt er met de klim naar Montmartre een stevige uitdaging bij.

De sprinters in het wielerpeloton waren deze week op zijn minst gezegd not amused met wat de Tourdirectie aankondigde. De ceremoniële etappe naar Parijs wordt aangepast.

We krijgen nog altijd de finish op de Champs-Elysées, maar onderweg staat wel het klimmetje naar Montmartre op de agenda. Drie keer, met de laatste passage op amper zes kilometer van het einde.

De renners zelf zien het niet echt zitten, maar daar kijkt de organisatie van de Tour niet naar. Zij zien heel veel mogelijkheden, vooral op financieel vlak dan wel.

“Zij hebben natuurlijk de massa mensen gezien die daar tijdens de Olympische Spelen had postgevat. Een nieuwe vip op Montmartre en dezelfde prijzen op de Champs-Elysées. Tel uit je winst”, vertelt Patrick Lefevere in Het Nieuwsblad.

“Ik vrees dat Tim Merlier weinig in de pap te brokken zal hebben als Wout van Aert en Mathieu van der Poel op dat nieuwe klimmetje hun duivels ontbinden, maar we hebben er natuurlijk nog één die daar zeker wél meekan. Remco Evenepoel kan ineens een rit extra winnen in de Tour.”