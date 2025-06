Ploegleider van Remco Evenepoel mag het komen uitleggen: "Wat de conclusie is?"

Remco Evenepoel kreeg een stevige in de Dauphiné. Dat gebeurde nadat Tadej Pogacar zijn duivels ontbond.

Tadej Pogacar demonstreerde in de eerste bergetappe van de Dauphiné. De Sloveen viel aan op zeven kilometer van het einde en reed alles en iedereen in de vernieling.

Achteraf grapte Pogacar dat hij het einde van de koers van zijn vriendin Urska, die momenteel aan de slag is in de Ronde van Zwitserland, nog wou zien en dat hij daarom zo snel naar boven reed.

Evenepoel werd vijfde vandaag, maar verloor 1 minuut en 50 seconden op Pogacar. In de nieuwe rangschikking is onze landgenoot vierde, op 1 minuut en 22 seconden.

Evenepoel gaf meteen na de koers geen uitleg, hij wou zich eerst wat verfrissen. Ploegleider Tom Steels mocht een eerste reactie geven na deze teleurstelling.

Verwachtingen te hoog over Evenepoel?

“De conclusie? Dat Pogacar ijzersterk is”, klonk het bij Het Laatste Nieuws. “Hij heeft ongelooflijk sterk gereden. Het ging enorm hard, ook op de voorlaatste beklimming.”

“We hadden misschien verwacht iets verder te staan”, geeft Steels toe. “Maar het is dezelfde situatie als vorig jaar. We moeten die kleine percentages er bergop nog bij krijgen, maar het is nog lang tot de slotweek van de Tour.”

Er is volgens hem nog wat werk, maar daar is nog tijd voor richting de start van Tour de France. “Het is zeker niet dramatisch. We moeten rustig blijven en verder werken”, besloot hij.