Straffe analyse over tijdrit in Dauphiné: liet Pogacar zich opzettelijk verliezen?

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar verloor woensdag 48 seconden in de tijdrit in de Dauphiné. De vraag is hoe dat kon gebeuren.

De tijdrit in de Dauphiné werd gewonnen door Remco Evenepoel. De verschillen liepen enorm, ook al ging het maar over een afstand van 17 kilometer. Zeker het feit dat Tadej Pogacar, in de vorm van zijn leven zo bleek dit jaar al, maar liefst 48 seconden moest prijsgeven doet bij sommigen de wenkbrauwen fronsen. Dat is ook het idee dat ex-wielrenner Tom Danielson heeft. Op zijn sociale media laat hij weten dat de Sloveen zelfs helemaal niet zijn best deed. “Als het iemand anders was geweest, zou iedereen zeggen: dat is best goed, en het is nog anderhalve maand naar de belangrijkste etappes in de Tour. Maar het is Pogi, en hij wint normaliter”, klinkt het. “Is er daarom meer aan de hand? Ik denk van wel. Ik ga met mijn onderbuikgevoel: ik denk dat hij expres een gecontroleerd tempo reed, als een soort training, wetende dat hij achter Jonas zou finishen.” Tadej Pogacar voert show op tijdens tijdrit Alleen is de vraag waarom hij dat doet en Danielson denkt dat Pogacar een spelletje wil spelen. De cijfers van de tijdrit geven veel informatie. De Sloveen begon vrij traag, wat niet normaal is. “Als hij vol gas zou gaan maar niet fit was geweest, zou de start goed zijn maar daarna zou hij tijd verliezen”, gaat Danielson verder. En hij zag Pogacar ook drinken, wat niet echt klopt. “Wie neemt een volle fles mee voor een tijdrit van 20 kilometer? Hij heeft niet eens een gelletje mee, dus waarom een bidon? Hij moet ook drinken tijdens de tijdrit van 33 kilometer in de Tour, dus het was een oefening”, vermoedt Danielson.