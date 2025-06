Zit Mathieu van der Poel helemaal op zijn limiet? "De twee belangrijkste zaken"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel heeft in 2025 opnieuw zijn veelzijdigheid getoond. Maar hoelang zal dat nog duren?

Van der Poel begon het jaar sterk met winst in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix, waarmee hij zijn status als klassiekerspecialist bevestigde. Ondanks een polsblessure die hij opliep bij een mountainbikewedstrijd in mei, blijft hij ambitieus.

In de Dauphiné testte hij zijn vorm en hintte hij op een mogelijke jacht naar de groene trui in de Tour de France. Zijn aanvalslust en vermogen om zich aan te passen maken hem een gevaarlijke outsider voor de zomer.

Van der Poel bewijst dat hij niet alleen een renner is voor de eendagskoersen, maar ook steeds meer zijn horizon verbreedt. De komende maanden zullen uitwijzen of hij zijn ambities in de Tour kan waarmaken.

“Misschien zit ik nu wel fysiek en mentaal op mijn top”, vertelt Mathieu van der Poel in de Tourspecial van Procycling. “Ik heb al goede jaren achter de rug en heb niet het idee dat het minder aan het worden is.”

Toch zal dat moment er wel komen, zo beseft de Nederlander maar al te goed. Hij zei recent zelfs nog dat het feit dat hij dit jaar 30 jaar oud geworden is wel degelijk een wake-upcall was.

Goesting is bijzonder groot bij Mathieu van der Poel

“Dat gaat ooit eens gebeuren, maar niemand die kan voorspellen wanneer dat gaat zijn. Ik besef dat het langzaamaan richting het einde begint te gaan en dan is het des te leuker om van alles te genieten”, gaat Van der Poel verder.

Gelukkig is zijn drijfveer nog altijd heel erg duidelijk. “De goesting is nog altijd groot. Gezond blijven en het graag blijven doen, dat zijn de twee belangrijkste zaken om het vol te houden”, besluit hij.