Een plan en een ijzersterke ploeg: Zo ziet Jonas Vingegaard het zelf om Tadej Pogacar te kloppen

In de Dauphiné moest Jonas Vingegaard zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar. Maar dat schrikt de Deen niet af om te stellen dat hij de Tour de France kan winnen.

Jonas Vingegaard, tweevoudig Tourwinnaar en kopman van Team Visma Lease a Bike, sprak bij TV 2 Sport met opvallend vertrouwen over zijn kansen tegen Tadej Pogacar in de komende Tour de France.

Ondanks een duidelijke nederlaag in de eerste bergrit van de Dauphiné, gelooft Vingegaard dat hij zijn Sloveense rivaal kan kloppen door te mikken op de lange, slopende etappes waarin het uithoudingsvermogen het verschil maakt.

“Ik geloof dat mijn kracht ligt in de dagen waarop de Tour zijn tol begint te eisen,” verklaarde hij. Volgens Vingegaard is het niet de explosiviteit, maar het herstelvermogen dat uiteindelijk de doorslag geeft. “Aan het einde van een grote ronde is iedereen kapot. Dan begint de echte strijd pas.”

Vingegaard heeft plan klaar om Pogacar te kloppen in de Tour de France

Hoewel Pogacar momenteel in bloedvorm verkeert, hoopt Vingegaard dat zijn eigen vorm nog in stijgende lijn zit. Hij werkt samen met zijn ploegmaats een hoogtestage af in Tignes, terwijl Pogacar zich voorbereidt in Isola 2000. “Natuurlijk hoop ik dat hij niet beter wordt en dat ik nog groei richting de Tour,” zei hij nuchter.

De Deen beseft dat hij niet de favoriet is, maar hij vertrouwt op zijn strategie en ervaring. Met een uitgekiend plan en een ijzersterke ploeg achter zich, is Vingegaard vastberaden om opnieuw geel te dragen in Parijs.