Louis Vervaeke haalt groot voorbeeld aan en wil naar de Tour de France na horrorcrash in Dauphiné

Het gaat hard voor Louis Vervaeke. Na zijn horrorcrash in de Dauphiné zit hij alweer op de fiets, in de hoop de Tour de France te halen.

Vijf dagen na zijn zware valpartij in de Dauphiné zit Louis Vervaeke van Soudal-QuickStep alweer op de rollen om zijn vorm te behouden. Want onze landgenoot wil naar de Tour de France.

Hij liep een gebroken sleutelbeen op, dat met een operatie en een plaatje werd gefixt. En dat na een valpartij waarbij hij letterlijk door de lucht zweefde. De beelden kan je hier bekijken, maar die zijn niet geschikt voor gevoelige kijkers.

“Ik heb het er net nog met een motard over gehad”, zegt Vervaeke aan Het Nieuwsblad. “Op zich is het raar dat ik in een bocht naar rechts links over mijn stuur vlieg.”

“Maar die motard had een verklaring die voor mij plausibel klinkt: ik moet iets geraakt hebben, een put of een steen, waardoor mijn achterwiel wegslipte. Tot het ineens weer grip vond en ik bruusk weg gekatapulteerd werd.”

Louis Vervaeke wil na horrorcrash toch naar de Tour de France

De droom is om de Tour de France te kunnen rijden, om zo Remco Evenepoel bij te staan, maar de tijd tikt genadeloos verder. “Remco die als kopman alleen zit in een groep van veertig renners is niet oké. Zelf om bidons en ijs moeten gaan, zelf moeten positioneren, dat kost allemaal krachten en dat kan eigenlijk niet als je met een podiumkandidaat naar de Tour gaat.”

Of Vervaeke op tijd klaar geraakt is maar de vraag. De dag van zijn operatie achtte hij dat niet mogelijk, maar ondertussen ziet Vervaeke dat helemaal anders.

“Als ik de Tour haal, heb ik natuurlijk nog altijd competitie gemist in de Dauphiné en een hoogtestage in Tignes, maar conditioneel is dat niet per se een ramp. Blijkbaar heeft Tom Pidcock vier weken na een sleutelbeenbreuk olympisch goud gewonnen. Daar trek ik mij aan op”, lacht hij.