Thibau Nys is zich heel bewust van zijn grootste probleem in de Tour de France

Thibau Nys trekt dit jaar voor het eerst naar de Tour de France. Het wordt hopelijk voor hem een onvergetelijke belevenis.

Thibau Nys is op amper twee weken van de Grand Départ nog helemaal niet bezig met de Tour de France. Hij kreeg officieel immers nog niet te horen dat hij van de partij is.

“Pas wanneer ik de bevestiging zal krijgen van mijn lichaam dat ik er helemaal klaar voor ben, zullen de stress, de nervositeit en de focus toenemen. En zal het bij mij beginnen leven”, vertelt onze landgenoot aan Het Laatste Nieuws.

Nys wil zichzelf niet teleurstellen in zijn eerste grote ronde. “Maar vooral de ploeg niet. Parijs halen is het doel, met het gevoel dat ik het collectief iets heb kunnen bijbrengen. Dat ik niet naar huis ben gereden, mijn kwaliteiten heb kunnen tonen en pas in het algemene plaatje van de Tour.”

Voor Nys is het een grote test of hij zich kan handhaven op het allerhoogste niveau dat er in het wielrennen is. Dat is voor hem veel belangrijker dan een eventuele ritzege.

Positionering wordt het grootste probleem van Thibau Nys in de Tour de France

Ploegmaten Jasper Stuyven en Edward Theuns lieten hem al weten dat positionering het grootste probleem kan worden voor Nys. In andere koersen kon hij dat nog goedmaken, maar in de Tour zal dit niet lukken.

“Dat is een werkpunt, die ervaring ontbeer ik nog. In de (WorldTour)-koersen die ik tot dusver reed, brachten mijn benen me telkens in de juiste positie. In Luik-Bastenaken-Luik reed ik, indien nodig, op La Redoute of op de Rosier even rapper en hop, ik zat waar ik moest zitten. Maar als je in zo’n Tourrit niet door geraakt…”, besluit Nys.