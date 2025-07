Thibau Nys blaast verrassend genoeg warm en koud over het Tour-parcours dat nochtans zo op zijn lijf geschreven is

Het parcours uit het eerste deel van de Tour lijkt wel voor Thibau Nys gemaakt. Hij ontkent dat niet, maar benadrukt dat die ritten hierdoor niet makkelijker worden.

Laat ons een kat een kat noemen: het gebeurt heus niet elk jaar dat bijna de helft van de Tour de France zo op het lijf geschreven is van een renner als Thibau Nys. Als Thibau het parcours eigenhandig had mogen uittekenen, dan had hij het misschien exact op dezelfde manier gedaan als Thierry Gouvenou het deed voor de editie van 2025.

Thibau Nys geeft dat ook toe in een gesprek met Sporza. "Ja, absoluut. Maar dat gaat het er niet makkelijker op maken", gaat hij in tegen het optimisme over het parcours. "Het gaat een heel hectische eerste week worden, met heel weinig momentjes om te rusten of te relaxen op de fiets." Het grote gevaar is dat er te weinig tijd is om te herstellen.

Thibau Nys weet dat hij er meteen moet staan

Daar kan een Tour-debutant misschien wel eens last van krijgen. Nys laat het in het midden of dat ook zo is. "Er zijn zoveel kansen, voor zoveel renners. Iedereen zal die kansen willen benutten. Je zal er meteen moeten staan", beseft hij. "Er zal heel weinig tijd zijn om er in te rollen. Ik weet niet of dit in mijn voordeel of mijn nadeel is."

We weten dat Nys een explosief eindschot heeft. Een mogelijk nadeel is dat diezelfde ritten waar hij zijn kans wil gaan misschien ook wel aangekruist wordt door de grote klassementsrenners. "Ja, absoluut. Als ik op mijn allerbeste niveau ben, kan ik mij misschien wel tussen die mannen zetten op die type aankomsten. Het is nu de vraag: hoeverre ben ik er fysiek klaar voor om tegen hen te strijden? Ben ik op mijn top of niet?"

Verwachtingen bij Nys getemperd

Thibau Nys wil nog niet gezegd hebben of dat zo is. De renner van Lidl-Trek laat wel uitschijnen dat hij boven zichzelf moet uitstijgen om een rit te kunnen winnen. Hij beweert ook zeker niet beter te zijn dan in het voorjaar. Zijn ziekte in aanloop naar het BK heeft de verwachtingen toch wat getemperd.