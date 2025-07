Evenepoel pronkt met cadeau, maar zit met vervelende evenwichtsoefening tegen Pogacar en Vingegaard opgescheept

Remco Evenepoel heeft verschillende kanten van zichzelf laten zien donderdagavond. Een cadeau van de ploeg maakte hem opgewekt. De strijd tegen Pogacar en Vingegaard stelt hem voor een moeilijke evenwichtsoefening.

Toen Soudal Quick-Step donderdagavond het ronde podium op kwam rijden tijdens de ploegenpresentatie van de Tour, merkte één van de interviewers al snel iets op. De fiets van Evenepoel verschilde duidelijk van die van zijn ploegmaats. Al zijn het allemaal S-Works-fietsen. Dat wil zeggen: de beste fietsen die Specialized te bieden heeft.

Bij Evenepoel is het een fiets met gouden accenten. Dat is een verwijzing naar zijn dubbel goud op de Olympische Spelen, maar hij heeft deze fiets eigenlijk dankzij een andere verwezenlijking. "Het is een fiets van de ploeg omdat ik voor de 1000ste overwinning van de ploeg heb gezorgd. Een klein cadeau voor mij", lacht Evenepoel.

Soudal Quick-Step viert mijlpaal

"De overwinning heb ik behaald in de Dauphiné en wordt nu gevierd", legt hij verder uit. Evenepoel en zijn ploeg zijn door het talrijk opgekomen publiek in Lille warm onthaald. Evenepoel in het bijzonder: zijn voornaam werd enkele keren gescandeerd. "Dat doet goed, dat doet goed", kon hij alleen maar opgetogen zijn met de reactie van het publiek.

Evenepoel bevestigde nog eens dat één van zijn doelen is om de eerste tijdrit te winnen. Daarna werd hem uiteraard gevraagd naar de strijd met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Evenepoel zit in een tweespalt: langs de ene kant is hij erg realistisch, maar hij wil zich ook niet op voorhand gewonnen geven en gaat echt wel die strijd aan.

Evenepoel wil minstens even goed doen als in 2024

Dat is ook deze keer naar voren gekomen. "Eerlijk gezegd is het doel om minimum even goed te doen als vorig jaar", verwijst hij naar zijn derde plaats en ritzege uit 2024. "We hopen om nog hoger te kunnen mikken. We gaan het maximum geven en dan zien we wel."