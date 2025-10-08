Mathieu van der Poel spreekt over potentieel einde van zijn carrière en heeft al één zaak zo goed als beslist

Mathieu van der Poel is inmiddels 30. Het is niet onlogisch om dan over het einde van je carrière als wielrenner op zijn minst al eens na te denken.

Dat hoeft uiteraard nog niet te betekenen dat een dringend afscheid aan de wielersport zich opdringt. Van der Poel denkt naast de koers ook nog wel aan andere dingen. In het gebouw van DPG Media in Antwerpen deed hij mij aan een debat over ondernemen. Dat is bijvoorbeeld al iets wat Van der Poel wel interesseert, zo gaf hij te kennen bij HLN.

Het was de perfecte voorzet om het toch ook even te hebben over zijn toekomst als wielrenner. Van der Poel kreeg de vraag of hij al bezig is met zijn leven na zijn carrière als profwielrenner te plannen. "Ik zie mezelf niet tot mijn veertigste koersen, maar hoop dat er nog een paar mooie jaren bijkomen." Dat moet zeker en vast lukken.

Van der Poel wil na carrière niet in koerswereld blijven

Ongetwijfeld duimen vele wielerfans wereldwijd dat ze Van der Poel nog lang in actie kunnen zien. Van der Poel is er wel al deels uit over wat volgt als het moment komt dat hij effectief zijn fiets aan de haak hangt. "Nadien zie ik mij niet in de koerswereld blijven." Een toekomstige job als ploegleider bijvoorbeeld lijkt niet voor hem weggelegd.

Van der Poel denkt dat hij het na het einde van zijn actieve wielerloopbaan wel gehad zal hebben met de wielersport. Hij legt ook uit waarom hij dat denkt: hij wil zijn horizon verbreden. "Ik reed mijn eerste crossje toen ik zes jaar was. Ik zit al 24 jaar in datzelfde wereldje, naast de koers zijn er nog zo veel andere werelden die mij interessant lijken."





Duimen dat Van der Poel zo lang mogelijk blijft koersen

We moeten dus vooral hopen dat Mathieu van der Poel zo lang mogelijk blijft koersen. Dat lijkt de enige manier om hem zo lang mogelijk in de wielrennerij te houden. Van der Poel had voorts ook wat te zeggen over het omgaan met septemberitis en zijn vakantie in de Verenigde Staten.