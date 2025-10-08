Mathieu van der Poel spreekt over potentieel einde van zijn carrière en heeft al één zaak zo goed als beslist

Mathieu van der Poel spreekt over potentieel einde van zijn carrière en heeft al één zaak zo goed als beslist

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel is inmiddels 30. Het is niet onlogisch om dan over het einde van je carrière als wielrenner op zijn minst al eens na te denken.

Dat hoeft uiteraard nog niet te betekenen dat een dringend afscheid aan de wielersport zich opdringt. Van der Poel denkt naast de koers ook nog wel aan andere dingen. In het gebouw van DPG Media in Antwerpen deed hij mij aan een debat over ondernemen. Dat is bijvoorbeeld al iets wat Van der Poel wel interesseert, zo gaf hij te kennen bij HLN.

Het was de perfecte voorzet om het toch ook even te hebben over zijn toekomst als wielrenner. Van der Poel kreeg de vraag of hij al bezig is met zijn leven na zijn carrière als profwielrenner te plannen. "Ik zie mezelf niet tot mijn veertigste koersen, maar hoop dat er nog een paar mooie jaren bijkomen." Dat moet zeker en vast lukken.

Van der Poel wil na carrière niet in koerswereld blijven

Ongetwijfeld duimen vele wielerfans wereldwijd dat ze Van der Poel nog lang in actie kunnen zien. Van der Poel is er wel al deels uit over wat volgt als het moment komt dat hij effectief zijn fiets aan de haak hangt. "Nadien zie ik mij niet in de koerswereld blijven." Een toekomstige job als ploegleider bijvoorbeeld lijkt niet voor hem weggelegd.

Van der Poel denkt dat hij het na het einde van zijn actieve wielerloopbaan wel gehad zal hebben met de wielersport. Hij legt ook uit waarom hij dat denkt: hij wil zijn horizon verbreden. "Ik reed mijn eerste crossje toen ik zes jaar was. Ik zit al 24 jaar in datzelfde wereldje, naast de koers zijn er nog zo veel andere werelden die mij interessant lijken."

Duimen dat Van der Poel zo lang mogelijk blijft koersen

We moeten dus vooral hopen dat Mathieu van der Poel zo lang mogelijk blijft koersen. Dat lijkt de enige manier om hem zo lang mogelijk in de wielrennerij te houden. Van der Poel had voorts ook wat te zeggen over het omgaan met septemberitis en zijn vakantie in de Verenigde Staten

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Mathieu van der Poel geeft extra uitleg bij vakantie en de rust waar hij nog steeds nood aan heeft

Mathieu van der Poel geeft extra uitleg bij vakantie en de rust waar hij nog steeds nood aan heeft

10:00
Soudal Quick-Step ziet renner na zeven jaar vertrekken, Lucinda Brand verlengt bij Lidl-Trek

Soudal Quick-Step ziet renner na zeven jaar vertrekken, Lucinda Brand verlengt bij Lidl-Trek

15:00
Van der Poel heeft toegegeven dat hij last had van septemberitis: "Meer trainingen niet afgewerkt dan wel"

Van der Poel heeft toegegeven dat hij last had van septemberitis: "Meer trainingen niet afgewerkt dan wel"

08:00
José De Cauwer raakt maar niet uitgepraat over ongelooflijke stunt van Mathieu van der Poel: "Crazy!"

José De Cauwer raakt maar niet uitgepraat over ongelooflijke stunt van Mathieu van der Poel: "Crazy!"

12:30
'Miljoenen euro's schuld: fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty botst op stevig obstakel'

'Miljoenen euro's schuld: fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty botst op stevig obstakel'

14:00
Meeus komt verrassend uit de hoek over komst van Evenepoel en klampt zich vast aan sprankeltje hoop

Meeus komt verrassend uit de hoek over komst van Evenepoel en klampt zich vast aan sprankeltje hoop

13:00
Del Grosso in voetsporen Van der Poel, maar volgende opvolger staat al klaar: "Alpecin-Deceuninck ideaal team"

Del Grosso in voetsporen Van der Poel, maar volgende opvolger staat al klaar: "Alpecin-Deceuninck ideaal team"

08:30
Lampaert twijfelt of Evenepoel zal slagen in ultieme missie en spreekt over financieel aspect van transfer

Lampaert twijfelt of Evenepoel zal slagen in ultieme missie en spreekt over financieel aspect van transfer

12:00
Belgische wielrenner, ooit goed voor top 20 in Parijs-Roubaix, zwaait na meer dan 15 jaar af op eigen bodem

Belgische wielrenner, ooit goed voor top 20 in Parijs-Roubaix, zwaait na meer dan 15 jaar af op eigen bodem

11:00
Oumi Rayane zet de puntjes op de i en zegt hoe Remco Evenepoel haar wel of niet geholpen heeft Naast de fiets

Oumi Rayane zet de puntjes op de i en zegt hoe Remco Evenepoel haar wel of niet geholpen heeft

09:00
Evenepoel en zijn ouders kunnen supertrots zijn: deze keer staat Oumi in spotlights (en op balkon stadhuis) Naast de fiets

Evenepoel en zijn ouders kunnen supertrots zijn: deze keer staat Oumi in spotlights (en op balkon stadhuis)

07:30
"De vraag van één miljoen, en meer": De Cauwer uit zijn twijfels over Evenepoel

"De vraag van één miljoen, en meer": De Cauwer uit zijn twijfels over Evenepoel

07:00
Wanneer zien we hem in het veld? Van der Poel licht tipje van de sluier

Wanneer zien we hem in het veld? Van der Poel licht tipje van de sluier

16:30
Door Van Aert: Van der Poel onthult hoe hij zijn mindset helemaal veranderde

Door Van Aert: Van der Poel onthult hoe hij zijn mindset helemaal veranderde

20:30
Visma-Lease a Bike krijgt slecht nieuws over opvallende nieuwkomer

Visma-Lease a Bike krijgt slecht nieuws over opvallende nieuwkomer

21:30
Koers met vier renners: Pogacar, Vingegaard, Roglic en Del Toro nemen het tegen elkaar op

Koers met vier renners: Pogacar, Vingegaard, Roglic en Del Toro nemen het tegen elkaar op

20:00
Evenepoel en Roglic niet samen in één ploeg? Sloveen zaait twijfel over zijn toekomst

Evenepoel en Roglic niet samen in één ploeg? Sloveen zaait twijfel over zijn toekomst

19:00
Krijgt hij een plaats bij fusieploeg van Lotto en Intermarché? Toon Aerts heeft nieuws

Krijgt hij een plaats bij fusieploeg van Lotto en Intermarché? Toon Aerts heeft nieuws

18:30
Van der Poel kreeg berichtje van Pogacar na het WK: "Dat stuurde hij mij"

Van der Poel kreeg berichtje van Pogacar na het WK: "Dat stuurde hij mij"

07/10
"Was echt nodig": Sven Nys onthult hoe Thibau Nys zich heeft ontspannen na zwaar wegseizoen

"Was echt nodig": Sven Nys onthult hoe Thibau Nys zich heeft ontspannen na zwaar wegseizoen

18:00
🎥 Jordi Meeus schiet raak in Binche, onvermijdelijke Tadej Pogacar wint met opmerkelijke aanval

🎥 Jordi Meeus schiet raak in Binche, onvermijdelijke Tadej Pogacar wint met opmerkelijke aanval

17:00
Van vijf naar twaalf crossen: veldrijden nog meer achter betaalmuur dit seizoen

Van vijf naar twaalf crossen: veldrijden nog meer achter betaalmuur dit seizoen

16:00
Uijtdebroeks spreekt ambitieus plan uit bij zijn nieuwe ploeg Movistar

Uijtdebroeks spreekt ambitieus plan uit bij zijn nieuwe ploeg Movistar

07/10
"Gaat echt nergens over": Zonneveld vindt Pogacar nu al veel groter dan Merckx

"Gaat echt nergens over": Zonneveld vindt Pogacar nu al veel groter dan Merckx

07/10
"Vind ik ongelooflijk": Sven Nys stevig onder de indruk bij zijn veldritploeg

"Vind ik ongelooflijk": Sven Nys stevig onder de indruk bij zijn veldritploeg

07/10
"Moeten eerlijk zijn": Vannieuwkerke glashelder over de dominantie van Pogacar

"Moeten eerlijk zijn": Vannieuwkerke glashelder over de dominantie van Pogacar

07/10
Na zijn derde plaats in de Tour: komst van Evenepoel schrikt Lipowitz niet af

Na zijn derde plaats in de Tour: komst van Evenepoel schrikt Lipowitz niet af

07/10
Van Aert én Van der Poel kloppen in het veld? Nys spreekt stevige ambities uit

Van Aert én Van der Poel kloppen in het veld? Nys spreekt stevige ambities uit

07/10
Moet Evenepoel de les gespeld worden na EK en WK? "Pauwels moet met hem praten"

Moet Evenepoel de les gespeld worden na EK en WK? "Pauwels moet met hem praten"

07/10
Gelijkenis tussen EK-deelname van Vingegaard en Axel Merckx? "80% marketing"

Gelijkenis tussen EK-deelname van Vingegaard en Axel Merckx? "80% marketing"

07/10
Dominantie Pogacar een probleem: alle hoop op Van der Poel én Van Aert als redders

Dominantie Pogacar een probleem: alle hoop op Van der Poel én Van Aert als redders

07/10
Vanthourenhout verklapt plan van Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel dichter bij Pogacar te brengen

Vanthourenhout verklapt plan van Red Bull-BORA-hansgrohe om Evenepoel dichter bij Pogacar te brengen

07/10
'Lotto breekt beloftes in verband met fusie met Intermarché-Wanty'

'Lotto breekt beloftes in verband met fusie met Intermarché-Wanty'

07/10
Vingegaard spreekt droom uit, maar beseft dat Visma-Lease a Bike niet staat te springen

Vingegaard spreekt droom uit, maar beseft dat Visma-Lease a Bike niet staat te springen

07/10
Oorzaak voor wisselvallig seizoen gevonden: Maxim Van Gils gaat onder het mes

Oorzaak voor wisselvallig seizoen gevonden: Maxim Van Gils gaat onder het mes

06/10
"Heb het er met Evenepoel over gehad": De Cauwer helder over twijfels aan Pogacar

"Heb het er met Evenepoel over gehad": De Cauwer helder over twijfels aan Pogacar

06/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Jose De Cauwer Toon Aerts Yves Lampaert Sven Vanthourenhout Sven Nys Arnaud De Lie Primoz Roglic Jordi Meeus Demi Vollering Julien Bernard Lorena Wiebes Xandro Meurisse Tibor Del Grosso Baptiste Planckaert

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved