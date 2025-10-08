'Miljoenen euro's schuld: fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty botst op stevig obstakel'

De tijd voor een fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty begint te dringen. Onder meer een schuldenberg zorgt ervoor dat de fusie vertraging oploopt.

In de Tour, intussen bijna drie maanden geleden, raakte bekend dat Lotto en Intermarché-Wanty willen werken aan een fusie van hun twee ploegen. Financieel en sportief zou er zo een sterker geheel moeten ontstaan.

Ondertussen begint de klok wel te tikken om alles op tijd rond te krijgen. Een van de problemen zou een schuldenberg zijn bij Intermarché-Wanty, die volgens HLN zo'n 2,5 miljoen euro zou bedragen. Dat zou neerkomen op zo'n 15% van het totale jaarbudget van de ploeg.

Wie betaalt schulden van Intermarché-Wanty?

Lotto en Intermarché zouden naar elkaar kijken om die schuldenput te vullen. Intermarché zou onder meer zijn ploegbussen en ander materiaal aan het verkopen zijn om geld op te halen. Lotto bespaarde dan weer op personeel.

Afgelopen weekend zijn bij enkele personeelsleden ontslagen, het zou om negen mensen in totaal gaan. En dat terwijl zij beloftes hadden gekregen dat ze zouden mogen blijven. Het zorgt ervoor dat de fusie meer en meer een zure nasmaak krijgt.

Volgende week zou de nieuwe ploeg dus op poten moeten staan, half oktober moet alles ingediend zijn bij de UCI. Als dat niet het geval is, dan gaat de fusie gewoon niet door.