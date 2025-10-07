Evenepoel en Roglic niet samen in één ploeg? Sloveen zaait twijfel over zijn toekomst

Rijdt Primoz Roglic volgend jaar nog rond in het peloton? De Sloveen heeft nog een contract bij Red Bull-BORA-hansgrohe, maar is opnieuw mysterieus over zijn plannen.

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe krijgt er volgend jaar met Remco Evenepoel een kopman bij voor rittenkoersen en grote rondes. Bij de Duitse ploeg brak echter ook Florian Lipowitz door, die derde werd in de Tour.

En ook Primoz Roglic heeft nog een contract bij Red Bull-BORA-hansgrohe. De Sloveen won dit jaar de Ronde van Catalonië, in de Giro moest hij opgeven. Voor het eerst sinds 2020 reed Roglic ook de Tour uit, hij werd achtste.

Roglic zaait twijfel over toekomst

Wat zijn de plannen van Roglic in 2026? "Mijn toekomst? Een wijs man zei ooit: We gaan het zien. We gaan zien hoe het vandaag gaat en de komende weken, maar normaal gesproken fiets ik volgend jaar nog", zei Roglic voor Tre Valli Varesine bij Cycling Pro Net.

Het is dus afwachten of we Roglic dus effectief in het peloton gaan zien in 2026. Eind september verklaarde Roglic dat hij wel graag eens met Remco Evenepoel rond de tafel wilde gaan zitten over volgend jaar.

Eind oktober zal Evenepoel een eerste keer zijn nieuwe ploegmaats bij Red Bull-BORA-hansgrohe ontmoeten. Dan zullen wellicht ook de eerste plannen gemaakt worden voor volgend seizoen.