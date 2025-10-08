"De vraag van één miljoen, en meer": De Cauwer uit zijn twijfels over Evenepoel

Remco Evenepoel moest op het WK en het EK tevreden zijn met zilver, na Tadej Pogacar. Kan Evenepoel de kloof nog dichten met de Sloveen?

Twee keer goud, twee keer zilver. Remco Evenepoel kan bijzonder tevreden terugblikken op het wereldkampioenschap en het Europees kampioenschap. En toch blijft hij ook met een kater achter. 

Want in de wegritten had Evenepoel twee keer geen verhaal tegen Tadej Pogacar. De Sloveen schudde een solo van 66,6 km uit zijn benen op het WK, op het EK deed hij er nog een schepje bovenop door al op 75 km van de streep aan te vallen. 

Toch gelooft Evenepoel dat hij bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe de kloof met Pogacar kan verkleinen. Ook Sven Vanthourenhout denkt dat Evenepoel in eendagskoersen op het niveau van Pogacar kan komen. 

Kan Evenepoel de kloof met Pogacar dichten?

José De Cauwer twijfelt of Evenepoel de kloof kan verkleinen. "Hij kan eraan werken en proberen om dichterbij te komen. Gaat hij dichterbij komen? Dat is de vraag van 1 miljoen, en het zal zelfs meer kosten", zegt hij bij Sporza. 

Zaterdag krijgt Evenepoel nog eens een kans om zich te meten met Pogacar in de Ronde van Lombardije. In Tre Valli Varesine toonde Pogacar dindag dat hij nog niet moe is, de Sloveen won met een solo van 20 kilometer, na een aanval in de afdaling

