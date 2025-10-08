Thibau Nys onthult waarom hij het veldrijden niet wil loslaten

Thibau Nys onthult waarom hij het veldrijden niet wil loslaten
Foto: © photonews

Thibau Nys duikt op 1 november opnieuw het veld in en zal opnieuw meer dan twintig crossen rijden. Nys wil het veldrijden dan ook niet loslaten.

Dit jaar stond Thibau Nys voor het eerst aan de start van de heuvelklassiekers in het voorjaar en hij deed het uitstekend. Hij werd twaalfde in de Amstel Gold Race, achtste in de Waalse Pijl en vijfde in Luik-Bastenaken-Luik. 

In de klassiekers kan Nys dus zeker een mooie carrière uitbouwen, maar het veldrijden wil hij niet loslaten. "Voor mij is de cross gewoon nog heel belangrijk en ik heb voor mezelf en voor iedereen nog zoveel te bewijzen voor ik een andere richting wil inslaan", zegt hij bij Sportweekend. 

Nys wil legende worden in de cross

En daarmee bedoelt Nys niet dat hij binnen twee of drie jaar het veldrijden zal loslaten. "Ik wil iets op poten zetten waarvan mensen over 10 à 15 jaar zeggen dat ik iets heb betekend voor deze sport", stelt Nys. 

"In de cross gaat dat iets makkelijker dan op de weg. Maar het is wel een doel: iets op poten zetten waar de mensen voor naar buiten komen." Zoals zijn vader Sven Nys ook jarenlang gedaan heeft. 

Nys werkt deze winter opnieuw een programma af met 22 crossen. Het EK op 9 november is zijn eerste doel van het seizoen, maar Nys wil ook meer winnen dan vorig seizoen. Toen won hij vijf crossen. 

