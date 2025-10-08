Van der Poel heeft toegegeven dat hij last had van septemberitis: "Meer trainingen niet afgewerkt dan wel"

Het was een opvallende onthulling die Mathieu van der Poel ondanks deed: hij had septemberitis. Dat was de verklaring die hij gaf voor het missen van een training.

Van der Poel heeft er geen schroom over om toe te geven dat ook hij er last van kan hebben. Hij deelde op Instagram een screenshot van een conversatie waarin zijn ploeg hem de vraag stelde waarom hij bepaalde intervaltrainingen niet had gedaan. "Septemberitis", antwoordde Van der Poel. Die term wijst op najaarsmoeheid en verlies van motivatie.

Tijdens een bijeenkomst bij DPG Media kon hij er nog eens op terugkomen. Hij wijst deels naar de manier waarop de wielerkalender was uitgetekend. "Er waren in augustus en september ook weinig koersen voor mij, daarom heb ik er de Renewi Tour nog bijgenomen, maar voorts had ik veel moeite om mezelf te motiveren", erkent VDP bij HLN.

Van der Poel trainde nog weinig in het najaar

In de Renewi Tour won hij nog een etappe en eindigde hij tweede in het eindklassement. Het moest dienen als voorbereiding op het WK mountainbike, maar het was dan toch niet zo evident om zich op dat kampioenschap te richten. "Normaal train ik altijd iets meer dan ik moet, nu was het omgekeerd. Ik heb meer trainingen niet afgewerkt dan wel."

Van der Poel bekent eerlijk dat dit een teken aan de wand was. "Dat is bij mij nooit een goed teken." Het is dus niet bij die ene keer gebleven dat Van der Poel trainingen die op het programma stonden niet deed. Zo is het natuurlijk onmogelijk om in conditie te blijven. Het was simpelweg op bij Van der Poel na reeds een pittig jaar. Dat is de conclusie.





Minder koersdagen voor Mathieu door opgave in Tour

Het is ook niet helemaal onlogisch, want Van der Poel heeft dit jaar toch bepaalde rittenkoersen gereden waar hij vorig seizoen niet aan deelnam. Denk maar aan Tirreno-Adriatico en de Dauphiné. Toch komt hij net niet aan het aantal koersdagen van 2024, omdat hij in de Tour moest opgeven.