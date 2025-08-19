Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen"

De Tour de France werd een prachtig moment voor Thymen Arensman. De Nederlander van INEOS Grenadiers pakte deze zomer twee ritzeges in de Tour.

Thymen Arensman heeft een sterke Tour de France achter de rug. De Nederlander wist twee bergetappes op zijn naam te zetten, maar toch heeft ex-renner Michael Boogerd dwingend advies voor zijn landgenoot.

“Als ik hem was zou ik zo rap mogelijk weg gaan bij INEOS”, klinkt het in het recentste nummer van Wielerrevue. Boogerd heeft geen fijn gevoel bij en daar heeft hij een goede reden voor.

“Zeker nu die Dave Brailsford weer terug is. Dat is volgens mij de grootste hypocriet uit het wielrennen”, klinkt het.

INEOS was jarenlang de beste in grote rondes

Boogerd verwijst naar de periode toen INEOS jarenlang niet te verslaan was in de grote rondes. “Als er zelfs vragen gesteld worden in het Britse parlement over de dokter van INEOS, dan hoef je geen wiskunde te hebben gestudeerd om te snappen dat er wat aan de hand was.”

Volgens Boogerd wist Brailsford precies wat er aan de hand was, maar heeft hij mensen geslachtofferd. “Als ik nu naar Arensman kijk, die zijn prestaties volgens mij op een heel nette manier heeft behaald, dan denk ik dat hij heel snel weg moet.”