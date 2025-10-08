Meeus komt verrassend uit de hoek over komst van Evenepoel en klampt zich vast aan sprankeltje hoop

Meeus komt verrassend uit de hoek over komst van Evenepoel en klampt zich vast aan sprankeltje hoop


De reactie van Jordi Meeus op de komst van Remco Evenepoel is best verrassend. Doorgaans is de komst van een kopman voor het klassement geen goed nieuws voor sprinters die naar grote ronden willen.

Daarom is het opvallend dat Meeus zo positief reageert op de transfer van Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe bij Het Nieuwsblad en La Dernière Heure. Hoewel die overstap Red Bull voor enkele moeilijke keuzes stelt, reageert iedereen er tot dusver positief op. In die zin is het minder verrassend dat ook Meeus die trend volgt.

De realiteit blijft dat er met Remco Evenepoel erbij nog wat meer focus zal liggen op de klassementen bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Desalniettemin is Jordi Meeus verheugd dat Evenepoel Red Bull komt versterken. Volgens Meeus zet zijn ploeg door het aantrekken van Evenepoel weer een stap vooruit en dat maakt de winnaar van Binche-Chimay-Binche blij.

Plaatsjes duurder na komst van Evenepoel

Meeus brak destijds als jonge gast door bij BORA-hansgrohe maar is inmiddels 27 en één van de oudere renners in zijn ploeg. De realiteit blijft dat de plaatsjes voor een selectie voor de Tour de France nog duurder worden door de komst van Evenepoel. De vraag kan zelfs gesteld worden of er überhaupt plek zal zijn voor een sprinter.

Jordi Meeus wijst er op dat Soudal Quick-Step dit jaar ook Tim Merlier heeft meegenomen naar de Tour, ook al was Evenepoel de kopman. Daar heeft Meeus een punt. Het was echter wel een trendbreuk in vergelijking met voorgaande jaren, toen de Tour-ploeg van Soudal Quick-Step echt volledig rond Remco Evenepoel was opgebouwd.

Meeus won al een rit in de Tour de France

Het is dus afwachten wat ze bij Red Bull zullen beslissen. Een snelle man als Meeus zou wel zijn plek hebben in een Tour-selectie, aangezien hij al een Tourrit gewonnen heeft. In 2023 was hij de snelste op de Champs-Élysées.

