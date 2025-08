Welk prijzengeld valt er te verdienen in de Clasica San Sebastian?

Vandaag staat de Clasica San Sebastian op de agenda. De winnaar krijgt eeuwige roem, maar er is ook het nodige prijzengeld voorzien.

De Clasica San Sebastian biedt een totaal prijzengeld van 42.000 euro. Hoewel dit aantrekkelijk is voor deelnemers, blijft het bedrag aanzienlijk achter bij de financiële beloningen van de Tour de France.

De winnaar van de Clasica San Sebastian ontvangt 16.000 euro. De tweede en derde plaats leveren respectievelijk nog 8.000 en 4.000 euro op.

De top twintig wordt beloond, waarbij de bedragen geleidelijk afnemen tot 400 euro voor de twintigste plaats. Daarnaast zijn er vier extra prijzen van 500 euro voor de winnaars van het punten-, berg-, jongerenklassement en de best geklasseerde renner uit Baskenland of Navarra.

Vergelijking met de Tour de France

In de Tour de France ligt het prijzengeld vele malen hoger. De eindwinnaar van het algemeen klassement ontvangt alleen al 500.000 euro, al moet je daar natuurlijk ook drie weken voor rondrijden.

De totale prijzenpot van de Tour bedraagt ruim 2,3 miljoen euro, verdeeld over etappewinnaars, klassementen en teamprijzen. Zelfs een etappezege levert in de Tour al 11.000 euro op, wat bijna gelijk is aan de tweede plaats in San Sebastian.