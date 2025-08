'De Bondt keert op het laatste moment zijn kar en kiest voor verrassende nieuwe ploeg'

Na twee jaar ziet Dries De Bondt (34) zijn contract aflopen bij Decathlon-AG2R. Hij zou opnieuw voor een buitenlands avontuur kiezen.

Met zijn kopbeurt voor Richard Carapaz in de voorlaatste rit van de Giro solliciteerde Dries De Bondt bij EF Education-EasyPost. Het leverde hem geen contract op, wel een zitting bij de Ethische Commissie van de UCI met EF-ploegleider Ken Vanmarcke.

De Bondt zette zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg wel verder. Bij Decathlon-AG2R, dat in 2026 verdergaat als Decathlon-CMA CGM, was er geen plaats meer door de komst van onder meer Benoot en Kooij.

Trekt De Bondt naar Jayco-AlUla?

Volgens HLN stond De Bondt op het punt om een contract te tekenen bij XDS Astana, de kapitaalkrachtige ploeg van Alexandre Vinokourov. De Bondt zou zich echter op het laatste moment nog bedacht hebben.

Hij zou nu kiezen voor een avontuur bij het Australische Jayco-AlUla. Daar zal De Bondt wellicht zijn kans krijgen in de klassiekers, want daar is de Australische ploeg vaak pas ver in de uitslagen terug te vinden.

Belgen bij Jayco-AlUla en zijn voorgangers zijn zeldzaam. Sinds de oprichting van de ploeg in 2012 is Jens Keukeleire (2012 tot 2017) de enige Belg die ooit voor het Australische team reed, De Bondt zou de tweede kunnen worden.