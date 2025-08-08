Dit land wil de Tour de France hosten

Een van de meest prestigieuze dingen die een stad of land kan binnenhalen tijdens een seizoen in de koers? Dat is misschien wel de Grand Départ van de Tour de France. Ondertussen zijn er al geruchten ... tot in 2030.

Met uitzondering van 1926 (toen de start was voor Évian-les-Bains) vond de Grand Départ tot 1950 ieder jaar officieel plaats in Parijs. Daarna werd de koers echter steeds breder en later zelfs internationaler.

Grand Départ in Oost-Duitsland?

Metz in 1951 was het begin van een periode waarin we steeds verder van Parijs afgingen, met ook Amsterdam in 1954 en een eerste keer Brussel in 1958 als startplaats.

Ondertussen hebben we ook al Grand Départs gekend in Duitsland, Luxemburg, Spanje, Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Ierland, Monaco, Italië (vorig jaar) en Zwitserland.

Versie van 2030

Voor volgend seizoen is al beslist dat we in Barcelona beginnen, in 2027 gaan we dan weer naar Edinburgh. Antwerp mikte op 2028, Slovenië op 2029 en ook Praag heeft al een toekomstige

En nu zou Oost-Duitsland zich al hebben gemeld voor de editie van 2030. De deelstaten Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen willen er volgens Andreas Prokop allemaal werk van maken. De komende weken of maanden zal met de ASO bekeken worden of er mogelijkheden zijn om naar Oost-Duitsland te trekken.