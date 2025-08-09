Geen zorgen richting volgende kampioenschappen: er zit heus geen haar in de boter tussen Wout van Aert en Serge Pauwels

Belgische wielerfans hoeven zich geen zorgen te maken richting de verdere toekomst. Wout van Aert en Serge Pauwels komen heus nog wel prima overeen.

Werkelijk alles heeft Pauwels eraan gedaan om Wout van Aert mee te krijgen naar het WK in Rwanda. De bondscoach voelde uiteraard al langer nattigheid. Misschien juist daarom dat hij zo vindingrijk was in al zijn inspanningen. Daar hoorde zelfs een Instagrampost bij die moest aantonen dat de beslissende WK-klim leek op Montmartre.

Uiteindelijk was het allemaal een maat voor niets. Wout van Aert kondigde onlangs aan dat hij past voor zowel het WK wielrennen in Rwanda als het EK wielrennen in Frankrijk. Ondanks zijn pogingen om Van Aert te overtuigen om wel mee te gaan, reageerde de bondscoach na het horen van zijn beslissing overigens wel begripvol.

Teleurstelling voor Serge Pauwels?

Dat was al een eerste goed teken richting andere kampioenschappen die er in de toekomst nog aankomen. Men zou misschien ergens kunnen denken dat het een teleurstelling moet zijn voor Pauwels om het een paar kampioenschappen zonder één van zijn grootste troeven te moeten stellen, zonder dat hier een blessure mee gepaard gaat.

Het goede nieuws voor de Belgische wielerfan is dat deze zaak helemaal geen sporen nalaat. Wout van Aert en Serge Pauwels hebben allebei een foto op hun Instagram Stories gedeeld van een gezamenlijke fietstocht. Van Aert voegt eraan toe dat deze rit afgelopen zaterdag plaatsvond. Op de fiets hebben ze dus alles kunnen uitklaren.

Van Aert en Pauwels op zelfde golflengte

Zo werden de violen gelijkgestemd, terwijl beide heren konden doen wat ze het liefste doen: fietsen. Serge Pauwels en Wout van Aert blijven op dezelfde golflengte zitten. In andere omstandigheden zal Van Aert in 2026 mogelijk wel weer beschikbaar zijn voor de kampioenschappen.